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Общество

Володин: Пенсии вырастут до 20 тысяч рублей

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Принятие законопроекта о пенсионных изменениях позволит обеспечить быстрый рост пенсий россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения соответствующего документа в окончательном чтении. По его словам, размер пенсионных выплат увеличится уже в этом году. 
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Председатель нижней палаты напомнил, что в России проживают более 46 миллионов пенсионеров и их средняя пенсия составляет 14 тысяч рублей. "И если мы с вами не будем повышать пенсию темпами выше, чем инфляция, то 46,5 миллиона человек будут жить очень бедно", – пояснил Володин, обращаясь к коллегам по депутатскому корпусу.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, парламентарии должны сделать все, чтобы пенсия росла быстрыми темпами. Эта задача, отметил спикер, и была решена путем принятия законопроекта о пенсионных изменениях. Председатель нижней палаты подчеркнул, что к окончательному чтению количество поддержавших нормативно-правовой акт депутатов выросло. 

Володин отметил, что пенсии россиян начнут увеличиваться уже в этом году и продолжат расти в следующем. Он уточнил, что в ближайшее время размер выплат повысится до 20 тысяч рублей.  


Спикер Госдумы напомнил, что законодатели также приняли конвенцию 102 Международной организации труда, которая устанавливает размер пенсии не ниже 40% от той зарплаты, с которой уходит работник. Это решение люди ждали очень долго, сказал Володин. 

Напомним, нижняя палата в четверг, 27 сентября, приняла в окончательном чтении законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Документ принят с учетом поправок, прежде всего тех, которые были внесены на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным. Инициативы главы государства значительно улучшили документ и были одобрены всеми думскими фракциями.   

Принятый законопроект предполагает повышение пенсий выше уровня инфляции. Начиная со следующего года индексация пенсий будет осуществляться не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1 января.  

Фото: vk.com/duma

Устанавливается возраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежней редакции документа предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет. Многодетные матери смогут выйти на пенсию еще раньше в зависимости от количества детей. Те, кто должен был отправиться на заслуженный отдых в ближайшие годы, смогут оформить пенсионные выплаты на шесть месяцев раньше.  

Кроме того, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.   

Изменения будут вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 миллиона человек. Более того, сохраняются все пенсионные льготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60.

Автор: Иван Поляков27 сентября 2018, 16:12

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