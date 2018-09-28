Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"
Трошев, которого суд приговорил к году лишения свободы условно, заявил, что мак вырос сам – как сорняк. Во время оглашения приговора пенсионер плакал, и эти кадры никого не оставили равнодушными.
Гости ток-шоу отметили, что грядки слишком ухоженные для дикорастущей культуры, и буквально затравили фермера. "Мак выращен специально. Мало дали. За такое нужно пожизненное заключение", – отметили зрители.
Представитель антинаркотического движения добавил, что 467 кустов мака можно вырастить только по заказу. Но Игорь Трошев этого не признал. Были шокированы приговором ветерану его соседи. Они считают, что мак ему подкинули недоброжелатели. Еще одной версией нахождения мака в огороде стало то, что семена просто занесло ветром.
По словам адвоката пенсионера, дело на него полицейские могли завести, чтобы повысить раскрываемость. По словам защитника, они намерены обжаловать приговор.
Снять приговор с дедушки Игоря Трошев, которого осудили за сорняки на огороде! https://t.co/P3rWmn0N9f с помощью @ChangeOrgRus— Mikhail Delyagin (@delyagin) 24 сентября 2018 г.
В Сети горячо поддерживают ветерана. На сайте Change.org пользователи создали петицию. "О дожились!!! Бедный дед!!! Дай бог ему здоровья и терпения", "Ну да! Проще же несчастного деда осудить, чем себя – власть имущую!", "Судья – свиньячая морда, как разговаривает с подсудимым, грубо, нагло, его только за разговор судили бы в Европе", "Свободу деду!!! Не верю! Кто бы, что бы ни говорил, не верю, что этот дед барыга… Сам чуть не плакал, так жаль дедвушку (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились пользователи Сети.
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