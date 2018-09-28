Предприимчивый покупатель остался без денег и iPhone в центре Москвы

Несмотря на то что большинство отстоявших в очереди за новыми iPhone людей так и не смогли продать свое место, кому-то все же повезло. Счастливчик, "забивший" девятое место, ушел домой со 150 тысячами рублей. Его место занял Валерий. По собственному признанию, он хотел продать это место еще дороже, передает сетевое издание m24.ru. Однако покупателей не нашлось.
Тем не менее мужчине удалось зайти в магазин первым. Все стоявшие перед ним, по всей видимости, покупать iPhone не собирались, а продать место в очереди им не удалось. Валерий осмотрел новинки от Apple и ушел с пустыми руками – после покупки места в очереди средств на гаджет у него не осталось.
Звезда отправилась в спортзал
Стало известно содержание завещания актера
Ветеран труда стал гостем программы Первого канала
Фото теннисистки вызвало у народа недоумение