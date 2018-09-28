Под осенний призыв попали 130 тысяч молодых россиян

Более 130 тысяч граждан отправятся в ряды Вооруженных сил России на срочную службу. Это произойдет в соответствии с указом главы государства Владимира Путина, который регламентирует осенний призыв 2018 года .

Так, с 1 октября до 31 декабря россияне от 18 до 27 лет будут привлекаться к военной службе. За указанный период армия страны должна пополниться 132,5 тысячами человек, передает Ura.ru.

Стоит отметить, что количество попавших под осенний призыв россиян в 2018 году сократилось на 1,1%. В прошлом году в период осеннего призыва ряды Вооруженных сил страны пополнились 134 тысячами человек.