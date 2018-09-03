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В окружении Захарченко ищут предателя

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Пока ведется расследование убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, в Сети активно обсуждают, кто мог устроить столь дерзкое и циничное покушение. Приводится несколько версий, от внутреннего конфликта до инициативы Киева. Наиболее вероятным считается последний вариант.

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Александр Владимирович Захарченко глава ДНР

Действовали украинские диверсанты не в одиночку. "Без помощи в окружении главы ДНР такой теракт не был бы возможен", – цитирует сайт "Комсомольская правда" специального корреспондента издания Александра Коца. "Чтобы в нужное время и в нужном месте ждать жертву с пультом в руке, необходимо знать его расписание. А чтобы заложить бомбу в кафе, принадлежащем сотруднику охраны главы, надо иметь доступ", – заметил он.

Мотивы у помощника убийц главы ДНР могли быть самые разные – и идейный двойной агент, и прельстившийся солидным материальным вознаграждением перебежчик, и жертва шантажа. Обнаружение "крота" поможет выйти на заказчиков убийства.

Напомним, что 31 августа в кафе "Сепар" в центре Донецка сработало взрывное устройство. Несколько человек пострадали, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб на месте.

3 сентября 2018, 12:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

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