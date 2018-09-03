В России решили запустить бесплатные школьные автобусы

Депутат Иван Сухарев выступил с предложением запустить бесплатные школьные автобусы. Он подготовил соответствующий запрос в Министерство образования и науки России.
По мнению Сухарева, это позволит усилить безопасность детей. "К сожалению, не все дети живут рядом со школой – многим приходится добираться до места учебы на маршрутках и автобусах, что предполагает определенные рискик", – считает депутат. Более того, по словам парламентария, эта инициатива позволила бы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик, передает RT.
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