Госдума поддержит социально-ориентированный бизнес

Нижняя палата парламента до конца года в приоритетном порядка рассмотрит законопроект о поддержке социально-ориентированного бизнеса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встречи с представителями делового сообщества Московской области, которая состоялась в понедельник, 3 сентября, в Красногорске.



В ходе беседы предприниматели Подмосковья посетовали на то, что на федеральном уровне нет понятия "социальное предпринимательство". Вячеслав Володин в ответ подчеркнул, что нижняя палата обсудит соответствующий законопроект до конца года.



Спикер отметил, что документ будет рассмотрен законодателями в приоритетном порядке. "Коллеги правильно поднимают вопрос о социально-ориентированном бизнесе, у нас есть возможность этот законопроект рассмотреть до конца года", – сказал Володин.

По словам парламентария, если субъект Федерации поддерживает социально-ориентированный бизнес, то наказывать его ни в коем случае нельзя. "У нас есть хороший пример Московской области, которая поддерживает социально-ориентированный бизнес и его развивает", – подчеркнул Володин.

Что касается самого законопроекта, то он, помимо прочего, предлагает дать определение понятию "социальное предпринимательство". Таким образом, оно будет введено в федеральное законодательство, что даст возможность предоставить ему определенные льготы.

Напомним, на встрече с представителями делового сообщества Подмосковья участвовал также заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, главы профильных комитетов нижней палаты, представители Торгово-промышленной палаты, руководства Московской области, руководители предприятий.

Помимо принятия законопроекта о поддержке социально-ориентированного бизнеса, обсуждался и ряд других актуальных вопросов. Вячеслав Володин заявил о необходимости устранения препятствий для развития предпринимательства.

"Нужно создать условия для того, чтобы российский бизнес развивался, чтобы он чувствовал себя уверенно", – подчеркнул он.

Кроме того, обсуждались аспекты перевода предприятий оборонно-промышленного комплекса на гражданские рельсы, продолжение работы по улучшению качества принимаемых законопроектов. Как отметил спикер, по итогам общения с бизнес-сообществом будут розданы конкретные поручения, которые будут иметь установленные сроки реализации.