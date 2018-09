Мятого и опухшего Порошенко застукали в самолете

Пассажиры лайнера, следовавшего из Лондона в Киев, заметили необычного соседа. На британском рейсе летел президент Украины.

"Он всем улыбался, сам ставил на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P.S.: Порошенко, пожалуй, возвращался из США, где, как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном", – написала на своей странице в Facebook одна из пассажирок 2 сентября. Она опубликовала снимок, на котором изображен Петр Порошенко.

На фото украинский лидер кладет свой чемодан на полку. При этом вид у него довольно несвежий: опухшее лицо и мятые брюки.

Помимо версии о том, что президент Украины возвращался с траурных мероприятий в связи со смертью сенатора-республиканца Джона Маккейна, есть предположение, что он был в Лондоне у дочерей. Они поступили в University of the Arts in London и University College London.

Напомним, что сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа. На церемонии прощания Порошенко назвал Маккейна "настоящим героем Украины", который поддерживал украинцев. Сенатор запомнился жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Украины решил расторгнуть все отношения с нашей страной. Порошенко заявил, что в ближайшее время ждет от МИДа документы для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.