Коммунисты лидируют по числу кандидатов с судимостью

Более 2% кандидатов в региональные и муниципальные депутаты, решивших баллотироваться в Единый день голосования 9 сентября, имеют судимость. Среди партий лидером по числу таких кандидатов является КПРФ.



В соответствии с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", кандидаты в депутаты должны сообщать о своей судимости, включая снятую и погашенную. Осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, если их судимость не снята и не погашена ко дню голосования, баллотироваться не могут.

Также пассивного избирательного права лишены получившие срок за экстремизм, подвергнутые административным санкциям за пропаганду или публичную демонстрацию запрещенной атрибутики и символики (нацистской и экстремистских организаций). На тех, у кого уголовная судимость снята или погашена, ограничения не распространяются.

В соответствии со статьей 66 Уголовного кодекса России, судимость считается погашенной с окончанием срока, который был установлен судом для отбытия наказания. Что касается погашения, то оно предусматривает аннулирование вызванных судимостью последствий. Ее снятие производится судом или на основании помилования.

Всего в выборах в единый день голосования 9 сентября участвуют в качестве самовыдвиженцев или от партий порядка 52,2 тысячи человек, из них судимость имеют около 1,2 тысячи – это 2,2% от всех кандидатов. Об этом говорится в исследовании РБК, основанном на данных государственной автоматизированной системы "Выборы".

Самый высокий процент судимостей оказался среди самовыдвиженцев – каждый 20-й или 4,6%. Среди партий лидером оказалась КПРФ. "3,5% выставленных коммунистами людей были судимы", – говорится в материале. Следом за коммунистами идет партия "Яблоко". "Среди выдвинутых от КПРФ и "Яблока" судимость имеет примерно каждый 30-й", – подчеркивается в материале.





Наиболее распространенными преступлениями, за которые были осуждены кандидаты, являются кражи (каждый пятый с судимостью), побои, умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести (каждый десятый), а также хулиганство – такой "багаж" оказался у почти 9% кандидатов с судимостью.

Авторы исследования сравнили показатели текущего года с прошлым. В 2017 году в выборах депутатов разных уровней участвовали более 55 тысяч человек. Судимость из них имели порядка тысячи, что составляло 1,9% от общего числа претендентов. "Среди самовыдвиженцев доля судимых составляла 2,9% ", - указывается в материале. В сравнении с прошлым годом доля судимых самовыдвиженцев выросла более чем в полтора раза, констатируют журналисты.

Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования. В регионах будут избирать высших должностных лиц, депутатов местных заксобраний, руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления.