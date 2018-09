Заведующая детским садом станцевала воспитанникам стриптиз (видео)

Провокационное видео опубликовал в своем Twitter журналист Майкл Стэндарт. Он снял ролик во время линейки в честь начала учебного года в детском саду города Шэньчжэнь. Директор, в свою очередь, назвала танцы на шесте "хорошим международным упражнением". Она призналась, что выступала вместе с членами своего танцевального коллектива. Большинство родителей возмутились произошедшим и забрали своих отпрысков из сада. Они испугались, что зрелище может повлиять на психическое здоровье детей.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774