Художница полностью оголилась в христианской святыне

Дебора де Робертис, самым известным, если не единственным художественным методом которой является публичное оголение, устроила перформанс в гроте Масабьель во французском городе Лурд. Это место является святыней. Именно тут, уверены католики, Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.

Ежегодно побывать здесь спешат до пяти миллионов паломников. Некоторые из них стали свидетелями представления, которое устроила 34-летняя Дебора де Робертис. Она сняла с себя всю одежду, набросила на голову платок и встала перед алтарем, в точности повторив позу Девы Марии, передает телеканал "360".

L’artiste Déborah de Robertis arrêtée après s’être exhibée nue dans le sanctuaire de Lourdes https://t.co/3QdFncUC0p pic.twitter.com/fkodWKqTlD — Les amis du blog Police & Réalités (@PoliceRealites) 2 сентября 2018 г.

На место подоспела полиция. Художницу задержали и обвинили в эксгибиционизме, ее будут судить. Впрочем, Деборе де Робертис это не впервой: активистку задерживали за похожие акции в Лувре и музее Орсе.