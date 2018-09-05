Скрипаль сделала громкое заявление об отравителях

Фотографии двоих мужчин, один из которых носит бороду, удивили племянницу экс-полковника ГРУ. Люди, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля, Виктории Скрипаль незнакомы.

По версии Королевской прокурорской службы Британии, покушение на бывшего двойного агента совершили некие Александр Петров и Руслан Боширов. Однако представленные ведомством снимки ни о чем не говорят Виктории Скрипаль.

"Я пока вижу фотографии незнакомых мне людей, один почему-то с бородой, а другой славянской внешности", – заявила Виктория. По словам племянницы бывшего полковника, почти половина россиян носит фамилию Петров. Бошировых среди ее знакомых нет, хотя Виктория и знает нескольких Русланов. "Что же, всех их подозревать?" – возмутилась Скрипаль в эфире телеканала "360".

Удивляет Викторию и тот факт, что названные Лондоном люди сумели проникнуть на территорию Великобритании. Она напомнила, что при оформлении визы в посольстве требуют сдать отпечатки пальцев и сканируют сетчатку глаза - как же тогда сотрудники не заметили, что у мужчин фальшивые имена?

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив при этом никаких доказательств. Москва, естественно, отрицает все обвинения.

Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль. А на арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении на жизнь полицейского.

Российский МИД неоднократно призывал Лондон к взаимодействию по линии правоохранительных органов обеих стран, чтобы провести совместное расследование. Однако Великобритания эти призывы игнорирует.