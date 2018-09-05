Российского дипломата срочно вызвали в МИД Британии из-за Скрипалей

Временный поверенный в делах России вызван в МИД Соединенного Королевства из-за "дела Скрипалей". Ему было сделано представление относительно новых данных о расследовании инцидента в Солсбери, передает сетевое издание m24.ru.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал фотографии обвиняемых по делу Скрипалей, а прокуратура Великобритании назвала их имена, пишет RT. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в причастности к отравлению в Солсбери, являются сотрудниками ГРУ, сообщает телеканал "360".



