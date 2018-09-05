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Общество

Лондон "съел" фальшивку: вопиющие нестыковки в "деле Скрипалей"

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Лондон, фактически, сам признал непрофессионализм британских спецслужб. В "деле Скрипалей" множество нестыковок. В частности, силовикам придется объяснить, каким образом проникли на территорию Великобритании "подозреваемые" с фальшивыми паспортами.
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Названные Лондоном подозреваемыми в отравлении Скрипалей некто Петров и Бошаров свободно разгуливали по предместьям британской столицы, нисколько не стесняясь камер наблюдения. При этом, судя по всему, им удалось изменить отпечатки всех десяти пальцев и сетчатки глаз – иначе никак не объяснить тот факт, что мужчинам удалось въехать на территорию Соединенного королевства по поддельным документам. Ведь все биометрические данные собирают сотрудники посольства при оформлении визы, отметила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория.

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Родственница бывшего двойного агента усомнилась в версии британских следователей, которые 5 сентября представили фото двух подозреваемых в "отравлении" – Александра Петрова и Руслана Боширова. Викторию удивляет и качество представленных фотографий – ведь должны быть четкие снимки с документов иностранцев, въезжающих в страну. Кроме того, Лондон утверждает, что это кадры с камер наблюдения – а у дома Сергея Скрипаля таких камер не было.

С момента инцидента в Солсбери прошло 6 месяцев. Однако до сих пор Сергей Скрипаль не появился на экранах и даже не позвонил матери – хотя британцы утверждают, что с нми все в порядке. Это также вызывает удивление у Виктории Скрипаль. Она подчеркнула в интервью Рен ТВ, что все обвинения Великобритании – это "политический заказ".

Странно и появление в деле флакона от духов  Nina Ricci. Скрипали, как утверждается, отравились, взявшись за дверную ручку. Зачем тогда нужен был флакон с якобы "Новичком" – непонятно.

Автор: Андрей Евлампиев5 сентября 2018, 19:29
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