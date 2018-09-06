Скрипалей отравили британцы

Отравление Скрипалей "Новая волна" в Сочи Умер Иосиф Кобзон Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Четверг 6 сентября
Лента новостей
10:48
Персональные предложения для клиентов Московского Кредитного банка в мобильном банке
10:14
Что купить со скидкой в сентябре
09:58
В Саратове появится Центр по мониторингу законопроектной деятельности
09:47
Загадочная струя из космоса угрожает Земле
09:33
В Киеве разбился вертолет: есть пострадавшие
09:05
Коммунальная катастрофа: потоп в Петербурге попал на видео
08:34
Козловского срочно доставили в больницу
08:18
Медведева вывезла в Москву престарелого партнера-гея
08:14
Звезда "Терминатора" умерла после занятий йогой
22:02
Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
21:57
Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
21:53
Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене
21:52
Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
21:44
"В области паха трепет": Серябкина возбудила выпирающим животиком
21:38
В Удмуртии двое маленьких детей пострадали в жуткой аварии
21:24
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
21:16
В Екатеринбурге школьница впала в кому после урока физкультуры
21:13
Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой
20:49
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
20:38
Разлад с принцем больно ударил по умирающей от горя Миддлтон
20:37
Под Псковом нашли пропавшего грибника
20:24
Футболист московского "Спартака" выбывает на полгода из-за жуткой травмы
20:12
Британские спецслужбы втянули Гарика Харламова в "дело Скрипалей"
19:27
Известную модель упекли в тюрьму за драку с полицейским
19:06
Лазарев неожиданно сорвался на "Новой волне – 2018"
19:05
Бузова случайно рассекретила победителя собственного шоу
19:02
Мэй решила прилюдно отчитать Путина за Скрипалей
18:31
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
18:22
Порошенко ловко одурачил украинцев
17:39
Исхудавший Витас всухую уделал Баскова
17:38
"Тебя ликвидируют": Максаковой дали 72 часа на бегство с Украины
17:20
Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта
17:15
В Саратовской области появятся современные спорткомплексы
16:58
На Урале кот задушил младенца
16:48
64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию
16:45
Володин рассказал о важности комфортной городской среды
16:24
В Москве загорелся Ледовый дворец
16:19
Гагарина в синем ультрамини сразила наповал
16:08
Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой
15:55
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
15:43
Нежную Маликову раздавили на юге Москвы
15:26
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
15:11
Единороссы позвали граждан на избирательные участки
15:06
Союз вкладчиков намерен изменить статус Центробанка на референдуме
15:04
Сергей Зверев узнал правду о своем настоящем отце
15:01
Собянин открыл еще один участок Северо-Восточной хорды
14:48
47-летняя Нонна Гришаева обнародовала "беременное" фото
14:34
Под Волгоградом внедорожник сбил шестилетнего ребенка
14:30
В аварии под Москвой погиб человек
14:26
Землетрясение из Челябинской области дошло до Башкирии
14:18
"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей
14:18
В Казани сотрудник ОМОНа выбросил из окна студентку
14:11
"Бороться бесполезно": Первый канал пошел на крайние меры из-за Шнурова
13:51
Землетрясение на Урале попало на видео
13:25
Виктор Ан завершил спортивную карьеру
13:25
Названы имена подозреваемых в покушении на Скрипалей
13:17
Изменившаяся Алсу с треском провалилась
13:06
Больного Моисеева продают за 300 тысяч
13:00
Володин поможет отремонтировать школу в Самойловке
12:52
В Тюмени беременная пациентка украла телефон у гинеколога
12:49
Как помочь школьнику справиться со стрессом
12:45
"Вернись на работу!": к родившей Кудрявцевой на поклон прилетел начальник
12:38
В Челябинской области произошло второе землетрясение
12:32
Иномарка снесла светофор в центре Омска (видео)
12:30
"Северный поток – 2" – мощное оружие России
12:23
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
12:13
Машина сбила ребенка на велосипеде под Нижним Новгородом
12:01
Художница полностью оголилась в христианской святыне (фото)
11:56
Володин предложил развивать отдаленные районы
11:52
Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз
11:46
Пожилой водитель устроил массовое ДТП из-за приступа
11:39
Цымбалюк-Романовская резко ответила на дерзкие обвинения
11:32
В России предлагают ввести минимальную цену на пиво
11:28
"Я выдвинула ему ультиматум": Жасмин рассекретила взрослого сына
11:21
Под Вологдой пьяный прохожий угнал машину у пьяного водителя
11:08
Переполох с платежками ЖКХ: россиянам по ошибке зачислили кучу долгов
11:00
Когда в Москве поставят памятник Кобзону
10:55
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
10:33
Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья
10:32
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным
10:30
"В глазах истерика": Ани Лорак оконфузилась на "Новой волне"
10:25
В Сибири неуправляемый локомотив снес внедорожник
10:20
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
10:15
Технология блокчейн покоряет космос
09:51
Популярные в России таблетки оказались смертельно опасными
09:50
На заводе в Кемерово произошел пожар
09:42
Есть погибшие: в Москве разбился автобус с пассажирами
09:30
Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки
09:27
Малахов с микрофоном между ног потерся о мужика
09:25
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
09:24
Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы
09:05
На Урале произошло мощное землетрясение
08:51
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
08:36
Мария Максакова отказалась делать аборт
08:28
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
08:12
В России введут новый сбор
23:23
Подозреваемого в гей-связях певца неожиданно сняли с женой и дочкой
23:08
Володин отметил важность общественного контроля
22:00
В России тайно построили второй Крымский мост
21:57
Жизни Крида угрожает серьезная опасность
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
Общество

Скрипалей отравили британцы

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Сергея и Юлию Скрипаль могли отравить британцы. Сенсационную версию громкого дела озвучили эксперты.

Продолжение: Захарову замучили несостыковки в снимках по делу Скрипалей
прочитано 3479 раз

На равноудаленном расстоянии от секретной британской лаборатории "Портон Даун" находятся города Солсбери и Эймсбери. В первом полгода назад отравили семью Скрипалей, а во втором – спустя четыре месяца пресловутый "Новичок" применили снова. Тогда под его воздействие попал местный наркоман и его сожительница.

ПО ТЕМЕ

Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей

Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей

Мэй решила прилюдно отчитать Путина за Скрипалей

 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Эксперты предполагают, что отравляющее вещество было произведено в "Портон Дауне", а не доставлено из России, как утверждают британские официальные лица. Такое мнение высказал в эфире Первого канала доктор химических наук Михаил Ринк.

"Портон Даун" – научный парк, крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании.

По неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химических веществ на биологические организмы, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях.

Кадр 1tv.ru

17 лет назад в Солсбери при загадочных обстоятельствах погиб российский перебежчик, биолог Владимир Пасечник. После мартовского инцидента некоторые эксперты предполагали, Сергей Скрипаль работал на англичан, создававших новое оружие. Возможно, что оно просто недостаточно тщательно вымыл руки перед выходом с секретного производства.

Как бы там ни было, Лондон придумывает сейчас все новые предлоги для того, чтобы обвинить Россию в отравлении Скрипалей. Накануне, 5 сентября  в парламенте выступала премьер-министр страны Тереза Мэй. Она  обнародовала новые факты по этому делу. Были представлены фотографии двух мужчин, которых Мэй назвала подозреваемыми в отравлении.

По ее словам, некто Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ. Британская прокуратура утверждает, что они и организовали отравление в Солсбери. Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, пока не понятно, как это будет происходить.

Автор: Александр Комаров6 сентября 2018, 07:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

567

комментарии

Политика

Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
Порошенко ловко одурачил украинцев
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
"Хорошо лизнула": обнародовано тайное послание Максаковой после угроз
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

"Вернись на работу!": к родившей Кудрявцевой на поклон прилетел начальник

Лере не удастся посидеть дома
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой

Поп-король рассказал об отношениях с Примадонной
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу с треском провалилась

Образ певицы вызвал вопросы
Общество

Скрипалей отравили британцы

Такую версию высказывают эксперты

Гороскоп

Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

Спорт

"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru