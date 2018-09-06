Захарову замучили несостыковки в снимках по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России отметила несовпадения в данных о подозреваемых в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мария Захарова прокомментировала свое отношение к снимкам мужчин, опубликованным властями Великобритании.

По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, названные подозреваемыми люди на разных снимках с камер видеонаблюдения были запечатлены на одинаковом фоне. По загадочным обстоятельствам совпадает и время съемки.

Данные несостыковки дают повод считать, что это или наложенные поверх снимка дата и время, или это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно". "Это такой, знаете, уже троллинг уровня "бог", — заявила Мария Захарова в передаче "60 минут" на канале "Россия-1".

Дипломат добавила, что фото могли снять по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть британская виза. При этом она напомнила, что 5 сентября в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, но получили отказ. Вместе с тем Мария Захарова подчеркнула, что российские власти по-прежнему готовы к сотрудничеству с Лондоном по делу Скрипалей, невзирая на "тотальное хамство" второй стороны.

Ранее британские правоохранители заявили, что подозреваемыми в громком деле являются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в Солсбери 4 марта. Позднее оба пошли на поправку: Юлию выписали из больницы 9 апреля, ее отца – 18 мая. При этом Сергея Скрипаля британские спецслужбы так и не предъявили общественности.