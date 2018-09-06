Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты внесенные президентом России Владимиром Путиным поправки в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Свои идеи глава государства озвучил в обращении к россиянам в конце августа.



прочитано 96 раз