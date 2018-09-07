Россия предупредила об авиаударе по американцам

В Пентагоне царит легкая паника – Россия предупредила американских военных о том, что они могут пострадать при ударах ВКС в Сирии. Москва намерена и дальше бомбить террористов в тех районах страны, где расположены военные объекты США.

Американские военные готовятся к столкновению с российскими. По крайней мере, об этом сообщает неназванный источник CNN. По его информации, офицеры серьезно засуетились после того, как Россия оповестила Вашингтон о намерении ударить по террористам, находящимся на подконтрольных проамериканской коалиции территориях.

Особую тревогу у Пентагона вызывает база Эт-Танф в провинции Хомс. В Вашингтоне опасаются, что российские военные нанесут авиаудары в восточной части Средиземного моря, где, предположительно, могут находиться отряды оппозиции. После этого в конфронтацию могут быть непреднамеренно вовлечены американские военные.

Напомним, что 4 сентября российские ВКС начали крупнейшую с этого года операцию по уничтожению боевиков в Сирии. Удары наносятся по провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены силы террористов.

Ситуация там накалилась после того, как Москва официально предупредила Запад о провокациях с применением химоружия, которые готовят боевики. Постановочные атаки должны стать сигналом Западу к началу бомбардировок отрядов сирийской армии.

Примечательно, что за несколько часов до начала операции российских ВКС президент США Дональд Трамп указал Сирии, России и Ирану на недопустимость атаки на Идлиб. Видимо, в Белом доме не шутку перепугались, когда узнали, что Москва намерена сорвать постановки химических атак.

Стоит напомнить, что этим летом со стороны Идлиба не раз прилетали беспилотники со взрывчаткой, предназначенной для уничтожения российских военных и техники, находящихся в Сирии. Все атаки были отбиты.