Одна из сестер-убийц Хачатурян признана невменяемой

Одна из трех сестер, которых обвиняют в убийстве родного отца, по результатам экспертизы признана невменяемой. Как сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий, возможно в момент трагедии девушка не отдавала отчет своим действиям.

Как пишут СМИ, она могла находиться в таком состоянии из-за зверств отца. С учетом этого обстоятельства суд может назначить девушке принудительное лечение.