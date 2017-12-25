Как привлечь богатство во сне

Вещие сны приходят в нашу жизнь не случайно. Все можно предвидеть, главное – правильно понять трактовку.

"Я бы разделила вещие сны на 2 этапа. Первый – то, что мы реально видим во сне, то что мы переживаем, то, в чем принимаем участие. Второй – то, что нам посылают свыше. Вселенная постоянно транслирует нам какие-то знаки, которые отображаются в реальности. Каждый человек по-разному относится к снам, и каждый вкладывает определенное значение в события из сновидений. Сны безусловно нужно анализировать. Плохое не стоит помнить, лучше постараться как можно скорее стереть негативные воспоминания, потому что они могут перенести события плохого сна в реальную жизнь. Так же можно выбрать ключевые моменты сна, и постараться мысленно составить цепочку событий, почему и как это случилось, чтобы избежать тех или иных событии наяву", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Вселенная специально несет нам смысловые сновидения, уверена гадалка. Можно даже настроить себя на прогрессивное мышление: например, научиться привлекать себе богатство и успех во сне. "Существует простой способ привлечь энергию денег. Вечером перед сном сядьте у окна, откройте форточку. Мысленно представьте, как золотой столб опускается с неба через вас в землю, мысленно попросите, чтобы у вас было все хорошо, и чтобы Новый год принес вам деньги в дом. Потом ложитесь спать и перед тем как заснете, представляйте золото (украшения, золотые изделия), все что связанно с богатством. Таким образом у вас проявится линия энергетического потока, соединяющая сон с реальностью – попросту сон станет вещим и переместится в вашу жизнь", – советует она.

Таким образом можно постоянно притягивать к себе положительную энергетику. Если вы сложно запоминаете сны, то первым делом утром попробуйте вспомнить хотя бы несколько элементов сна, и постарайтесь мысленно доработать картинку вашего сновидения. Нужно помнить главное: каждый человек трактует сны по-разному, поэтому все ответы на вопросы, скрывающиеся во сне, нужно искать в себе самих. В любом случае, вещие сны – это проекция вашего сознания.