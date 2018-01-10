Когда мучениям россиян придет конец

Врач-сомнолог рассказал, когда мучительные недосыпы наконец закончатся, и россияне вернуться к привычному ритму жизни. По словам специалиста, праздники сильно выбивают людей из привычного ритма.

Именно поэтому опоздания в первую рабочую неделю 2018 года не будут редкостью – организм человека все еще живет в праздничном режиме. По словам заведующего центром медицины сна профессора Романа Бузунова за время каникул происходит смещение биологических ритмов в среднем на пять часов. В интервью агентству "Москва" эксперт рассказал, что в рабочие дни россияне просыпаются около 6:45 часов утра.

При этом в выходные россияне встают приблизительно в 9:45, однако на праздники народ любит отоспаться – после застолий, взрывов, салютов и фейерверков люди просыпаются ближе к полудню. По словам профессора, возвращение к рабочему графику занимает около часа в сутки. Таким образом, для полного вхождения в ритм трудовых будней россиянам понадобится пять дней.

Роман Бузунов отметил, что для быстрейшего "выздоровления" от праздников, следует пить около двух литров воды в сутки и стараться терпеть и не спать днем, как бы вы этого не желали. Кроме того, профессор рекомендует каждый день совершать маленькое пешее путешествие – выбираться из дома хотя бы на час.