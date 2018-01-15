К чему снится мужчина
Краткое и точное описание данного явления дает малый Велесов сонник. Авторы этого трактата считают, что мужчина появляется во сне, чтобы стать знаком того, что скоро случится что-то доброе. Также этот символ можно расшифровать как появление начало чего-то нового, например, бизнеса.
Иначе трактует такие сновидения эротический сонник. Его составители уверены, что женщина, которой приснился красивый и статный мужчина, вскоре обязательно будет счастлива в любви и сексе. Соответственно, если парень, появившийся во сне, угрюм и безобразен – жди беды: придет разочарование и проблемы с близким человеком.
Сонник XXI века дает другое определение. Оказывается, увидеть в ночных грезах лысого мужчину – хороший знак. Это сулит богатство и уважение. Другое дело, если женщина увидит во сне мужчину в сорочке: ее наверняка ждут неприятности в браке.
Весьма своеобразно толкует данное сновидение сонник медиума Хассе. Автор книги считает, что толстый мужчина, увиденный во сне, символизирует приятные минуты, которые ожидают в будущем. Если же в ночных грезах появился молодой человек, то скоро появится чувство тревоги.
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