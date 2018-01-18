К чему снятся валенки

Валенки не так плотно вхожи в обиход современного человека, поэтому эта любопытная деталь, увиденная во сне, сразу намекает человеку – сон не так прост, как кажется. Что же значит – увидеть во сне валенки – читайте на Dni.Ru.

Удивительно, но ответ на вопрос, почему человеку приснились валенки, можно найти даже в соннике Зигмунда Фрейда. Психолог считал, что шерстяная обувь может символизировать завязывающиеся отношения, которые обещают стать долгосрочными.

Если женщина во сне своими руками сделала валенки, то ее может ждать счастливое замужество. Впрочем, тут многое зависит и от конечного результата – чем лучше вышла обувь, тем больше шансов на крепкие семейные отношения. А вот потеря одного валенка (или унта, Фрейд не ограничивался представителями только одной культуры) – это уже негативный знак, указывающий на измену партнера.

В соннике Миллера говорится, что примерка валенок может предвещать человеку успех в каком-либо деле. Однако если обувь будет жать, то с достижением цели могут возникнуть проблемы. Выкинуть валенки во сне – к домашним ссорам. А тому, кто ночью пытался найти этот предмет, предстоит приготовиться в реальной жизни искать выход из необычной ситуации.

Не обошла своим вниманием валенки и провидица Ванга. По ее мнению, если человек увидел во сне, как он достает теплую обувь из старого шкафа или кладовой, то вскоре он будет приятно проводить время в компании. Возможно, что такой человек отправится в путешествие.

А вот порванные валенки – это уже дурной знак, намекающий на проблемы со здоровьем. Причем чем сильнее повреждена обувь, тем хуже может стать состояние человека. Увидевший во сне красивые валенки может рассчитывать, что вскоре исполнится одно из его заветных желаний.