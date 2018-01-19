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Сонник

К чему снится болезнь

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Зачастую люди придают много значения негативным деталям, увиденным во сне. К таким вещам относится и болезнь. Впрочем, большинство толкователей сновидений сходятся во мнении – понимать увиденное ночью буквально не следует.
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Зигмунд Фрейд известен как человек, часто сводящий все проявления человеческой психики, в том числе и увиденные во сне образы, к проявлению сексуальности. Не стал он изменять себе и в случае увиденной во сне болезни.

Так, психолог считал, что мужчин видение болезни во сне предупреждает о грядущем снижении полового влечения, вплоть до импотенции. Для женщин картина схожая – им болезнь во сне указывает на фригидность из-за неудовлетворенности в своей интимной жизни. А вот посещение больного указывает на отсутствие каких-либо проблем в сексуальной сфере.

По соннику Миллера болезнь может сниться человеку, которого ожидают неприятные разговоры. Хотя многое тут зависит от конкретного заболевания. Брюшной тиф сигнализирует об активизации недоброжелателей, равно как и бешенство. Человеку, увидевшему во сне, как он заражается проказой, предстоит остаться без денег и друзей. Гангрена, увиденная во сне, не сулит ничего хорошего, а вот желтуха, наоборот, показывает, что проблемы могут быть решены.

Ванга считала, что болезнь, увиденная во сне, может стать реальностью, только если она носила массовый характер. В этом случае ночные образы могут служить предупреждением грядущей катастрофы или экологического бедствия.

Неизлечимая болезнь, которую человек обнаружил у себя во сне, указывает на его собственные плохие поступки, за которые он сам себя осуждает. По мнению знаменитой провидицы, после такого сна следует пересмотреть свои взгляды на жизнь.

19 января 2018, 20:04

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