К чему снится болезнь

Зачастую люди придают много значения негативным деталям, увиденным во сне. К таким вещам относится и болезнь. Впрочем, большинство толкователей сновидений сходятся во мнении – понимать увиденное ночью буквально не следует.

Зигмунд Фрейд известен как человек, часто сводящий все проявления человеческой психики, в том числе и увиденные во сне образы, к проявлению сексуальности. Не стал он изменять себе и в случае увиденной во сне болезни.

Так, психолог считал, что мужчин видение болезни во сне предупреждает о грядущем снижении полового влечения, вплоть до импотенции. Для женщин картина схожая – им болезнь во сне указывает на фригидность из-за неудовлетворенности в своей интимной жизни. А вот посещение больного указывает на отсутствие каких-либо проблем в сексуальной сфере.

По соннику Миллера болезнь может сниться человеку, которого ожидают неприятные разговоры. Хотя многое тут зависит от конкретного заболевания. Брюшной тиф сигнализирует об активизации недоброжелателей, равно как и бешенство. Человеку, увидевшему во сне, как он заражается проказой, предстоит остаться без денег и друзей. Гангрена, увиденная во сне, не сулит ничего хорошего, а вот желтуха, наоборот, показывает, что проблемы могут быть решены.

Ванга считала, что болезнь, увиденная во сне, может стать реальностью, только если она носила массовый характер. В этом случае ночные образы могут служить предупреждением грядущей катастрофы или экологического бедствия.

Неизлечимая болезнь, которую человек обнаружил у себя во сне, указывает на его собственные плохие поступки, за которые он сам себя осуждает. По мнению знаменитой провидицы, после такого сна следует пересмотреть свои взгляды на жизнь.