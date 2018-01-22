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Сонник

К чему снится ребенок

Фото: GLOBAL LOOK press
Толкование сновидений не всегда дает точные ответы на, казалось бы, простые вопросы. Dni.Ru узнали, что значит увидеть ребенка во сне.
прочитано 531 раз

Сонник психолога А. Менегетти дает однозначное трактование этого явления. Специалист считает, что человек, увидевший себя во сне маленьким ребенком, на самом деле является свидетелем даты исторической эволюции собственной души.

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Другое объяснение можно найти в женском соннике. Авторы этой книги считают, что плачущие дети во сне предвещают ухудшение здоровья и разочарование. Веселый же малыш, увиденный в ночных грезах, есть символ взаимной любви и большого количества друзей.

Малый Веселов сонник рассматривает символ с разных сторон. Например, сам по себе малыш может предвещать труд, спор, драку, напасть, хлопоты или даже диво. Грязный же ребенок будет означать болезнь, а плачущий – страдания из-за собственной глупости.

Народные поверья Малороссии иначе трактуют такие сны. Согласно легендам, оживающий ребенок на столе, появившийся во сне, означает скорую смерть.

22 января 2018, 21:40

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