К чему снится пожар

Вероятно, практически каждый хотя бы раз в жизни видел пожар во сне. Dni.Ru узнали, что это может означать.

Авторы женского сонника видят хорошее предзнаменование в этом событии. По мнению экспертов, если во время пожара во сне не было человеческих жертв, это сулит счастливые перемены в будущем.

Малый Велесов сонник дает другое толкование. Его составители уверены, что человека, увидевшего пожар во сне, ждет любовь и богатство. Не исключено, что это также свидетельствует о жаркой погоде. При это если человек, который видит возгорание, участвует в его тушении – это не к добру.

Более мрачно описывает данное явление цыганский сонник. Авторы книги считают, что пожар, увиденный во сне, предвещает потерю и убытки. Если человек увидел во сне один или несколько горящих домов, это может быть знаком к перемене состояния, а иногда и к смене квартиры.

Украинский сонник, составленный по повериям Малороссии, гласит, что человек, увидевший пожар во сне, рискует стать участником крупной ссоры. Пожар в доме же, по мнению специалистов, означает возможные хлопоты.

Современный сонник дает однозначное толкование. Его составители уверены, что пожар, увиденный во сне, предвещает простуду.