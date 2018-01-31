К чему снятся пауки и паутина

Стразу перед арахнидами – пауками, скорпионами, клещами и другими похожими на них членистоногими – в той или иной степени присущ каждому человеку. Паутина также вызывает в людях не самые приятные ассоциации. Чего же же ждать ото сна, где появляются такие образы?

Составители старых сонников относились к паукам несколько не так, как современные люди. Для них это членистоногое в первую очередь символизировало творческую мощь и трудолюбие. Хотя и они не обходили стороной второе лицо паука – его коварство и жестокость по отношению к невинной жертве, попавшей в паутину.

Поэтому и толкование сна, в котором человек увидел паутину, во много зависит от того, какие чувства он при этом испытывал. Если сновидец в восхищении наблюдает за красотой и стройностью паучьей пряжи, то ему следует ждать карьерного роста или появлению возможности реализовать свои таланты. А вот запутаться в паутине – дурной знак, указывающий, что человека впереди ждут малоприятные испытания.

Увидеть во сне самого паука, в особенности большого, сулит проблемы со здоровьем. Исключение составляют арахниды белого цвета – они, наоборот, обещают материальные блага, готовые свалиться как снег на голову тому, кто увидел во сне подобный образ. Одиноким людям белый паук указывает на скорую свадьбу.

Зигмунд Фрейд был уверен, что подобные сны указывают на проблемы в интимной жизни человека. Мол, если он увидел ночью, как запутался в паутине подобно мухе, то в реальности он страдает из-за проблем в отношениях. Паутина в таком случае выступает символом постоянных ограничений и требований партнера.

Нострадамус также был не лучшего мнения о паутине. Ее он ассоциировал с приближающимся коварством или подлостью. Паутина на потолке, по его мнению, указывает на болезнь. Попасть во сне в липкие сети и не иметь возможности выбраться из них он, как и Фрейд, связывал с внешним давлением. Однако, как указывал Ностродамус, речь идет о государстве, а не о требовательном партнере.

Многие эксперты сходятся во мнению, что во сне, где были замечены пауки или паутина, очень многое зависит не от конкретных образов, а от того, какие эмоции они вызвали у сновидца. Здесь человеку предлагается тщательнее разобраться в своих чувствах и уже на основании этого самому сделать вывод.