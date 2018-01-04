Что значит увидеть кровь во сне
Малый Велесов сонник дает сразу несколько толкований. Например, кровь, увиденная во мне, может означать скорую встречу с родней, а также смерть одного из близких. При этом, если человек во сне плюется кровью, то ему следует опасаться какого-либо серьезного заболевания, считают авторы книги.
Составители старинного русского сонника иначе объясняют это явление. Специалисты считают, что человек, увидевший во сне свою кровь, рискует получить мигрень или даже чахотку. Удивительно, но если во сне увидеть кровь чужого человека, то это может быть предвестником небольшой прибыли.
Украинский сонник опирается на то, что кровь является символом связи между близким людьми. Так, если кто-то увидит кровь во сне, то он обязательно скоро встретится с родственниками, считают авторы книги.
Египетский сонник рассматривает другой случай: если человек пьет чью-либо кровь во сне. Это дурное предзнаменование, которое несет в себе грядущую борьбу.
Авторы французского сонника уверены, что наблюдать текущую кровь во сне довольно опасно. Это сулит неприятности и огорчения.
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