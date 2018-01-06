К чему снится драка

Часто во сне люди видят события, которые как-то связаны с их жизнью, а подчас могут означать перемены в будущем. Однако не всегда человеку хватает духу, чтобы постараться разобраться в не самых приятных событиях, увиденных ночью. К чему может снится драка?

Разгадать значение сна, в котором произошла драка, не так-то просто. Очень много зависит от ньюансов.

Так, например, если в сновидении дрались две женщины, то это может означать скорое появление сплетен. Кроме того, такой сон может означать, что окружающие не искренны с тем, кто его увидел.

Драка двух мужчин наоборот – сулит приобретения. Так, если в схватку вступили братья, сообщается на портале "Тайный мир", то вскоре человека, увидевшего это во сне, ждет удача или выгодная сделка. Драка с незнакомцем обещает приток жизненной энергии. Драка же с другом должна натолкнуть на мысль внимательнее присмотреться к своему окружению – коллегам и сотрудникам.

Если во сне инициатором насилия оказался сам человек, то бояться ему нечего. Скорее всего все сваливающиеся на него проблемы он сможет решить без особых усилий.

Драка с поножовщиной намекает на активизацию врагов. Но если удары им приходились по самому человеку, то бояться не следует – это верный знак скорой удачи. Массовая драка означает появление соседей.

Согласно Малому Велесовому соннику увидеть обычную драку во сне означает прибытие гостей или излечение от болезни. Тем, кто увидел драку с кровью, следует также ждать гостей, но уже родственников.

Сонник Миллера содержит более пугающие предсказания. Так, драка, предсказывает проблемы в семье или на работе. Впрочем, если во сне человек одержал верх, то это значит, что все неприятные ситуации закончатся в его пользу. Если же человек пострадал в драке, то ждать ему много слез и разочарований.