Бессонница вызывает рак

Бессонница может стать причиной возникновения различных заболеваний, в том числе онкологии. Так считает врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова.

Отсутствие сна может привести к нарушению важных функций организма, что значительно ослабит здоровье человека и сделает его уязвимым к различным вирусам. "Сон – это очень важная работа мозга. Именно во сне закладываются энергетические возможности человека. Если этот период жизнедеятельности нарушен, то, естественно, нарушаются все функции организма. Его иммунитет, его гормональная деятельность, его нервная деятельность", – рассказала Майкова.

Более того, бессонница может спровоцировать онкологическое заболевание. Татьяна приводит в качестве примера рак молочный железы, который зависит от гормона эстрогена. Если он будет вырабатываться ночью в таком же количестве, что и днем, это приведет к онкологии.

Майкова добавляет, что у людей, которые плохо спят, может измениться пищевое поведение. Человек будет есть много вредной пищи и начнет набирать лишние килограммы, передает слова врача Obozrevatel.

Ранее международная группа исследователей разработала новую стратегию лечения рака. Ученые создали специальные наноструктуры, которые будут притягивать плохие ионы и молекулы и тем самым останавливать развитие опухоли. Важно, что эти наноструктуры абсолютно безопасны для человеческого организма и выводятся естественным путем.