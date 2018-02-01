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Сонник

К чему снится убийство

Кадр из фильма Терминатор.
Многие люди время от времени видят во сне убийство. Dni.Ru выяснили, что это может означать.
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Эксперты дают разную трактовку подобных сновидений. Некоторые уверены, что человека, увидевшего убийство во сне, ждет счастье. Другие считают, что такие грезы означают плохое предзнаменование.

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Так, составители эротического сонника пишут, что убийство во сне - символ подсознательного стремления избавиться от наскучившего партнера, разорвать с ним отношения. Значение имеет и орудие преступления. Если нападение совершается с помощью ножа, то это говорит о высоком уровне сексуального желания.

Другого мнения придерживался психолог Юнг. Он считал, что смерть персонажа во сне не связана с кончиной физической. Специалист был уверен, что это явление указывает на глубокий архетипический процесс преобразования.

Еще одну версию выдвигают составители французского сонника. Они убеждены, что убийство во сне сулит райское наслаждение в жизни. Если же свидетелем убийства в ночных грезах станет больной человек, то он скоро обязательно исцелится.

Несколько иначе это явление описывается в библейском соннике Азара. Составители этого трактата уверены, что увиденное во сне убийство является признаком безопасности.

Автор: Евгений Мышко1 февраля 2018, 16:52

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