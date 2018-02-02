К чему снится бывший
Наиболее развернутую трактовку можно получить в женском соннике. Его авторы считают, что бывший, явившийся во сне, является символом того, что девушка хочет вернуть отношения. Возможно, все дело в сомнениях, которые возникли после того, как была разорвана связь с любовником.
Несколько иначе рассматривал такие сны Зигмунд Фрейд. Он считал, что женщине, увидевшей экс-супруга в ночных грезах, следует ждать крупной ссоры с нынешним избранником. Не исключено, что это может олицетворять и начало нового союза.
Выяснили, к чему снится бывший, и создатели сонника странника. Если появление молодого человека сопровождалось позитивными эмоциями, то девушка готова к новым отношениям, считают специалисты.
Иногда мужчина, с которым связь была давно разорвана, ругается во сне. Это может означать, что девушке следует в будущем решить, с кем она готова связать себя узами брака.
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