К чему снится золото

Еще до того, как человечество придумало деньги, золото высоко ценилось, а порой даже обожествлялось. Трудно отыскать такой металл, который вызывал бы у людей столь широкую гамму чувств. Появляется он и во сне.

Люди часто видят во снах самые разные знаки, а наутро пытаются понять – что же это могло значить. Подчас расшифровка сновидений не составляет особого труда. Иногда людям требуется помощь сонников или авторитетных толкователей. В особенности это касается тех снов, в которых человек увидел неоднозначные символы. К таким относится и золото.

Одни толкователи уверены, что увидеть во сне золото – доброе знамение, указывающее на скорый успех и счастье. Другие же склонны видеть в нем символ зла и негативной энергии. Эксперты сходятся во мнении, что точнее понять смысл сна помогут детали, оставшиеся в памяти человека.

Золотые украшения в форме колец, сходятся большинство специалистов, указывают на скорое замужество. Причем не обязательно видеть именно обручальное кольцо – на эту роль подойдут также браслеты, цепочки из звеньев и серьги. В общем, любое украшение, в котором присутствует замкнутая окружность.

Если человек увидит украшение из золота на другом человеке, то ему следует готовиться к радостным событиям в своей жизни. Правда работает это правило лишь в том случае, если в душе сновидца нет зависти к материальному богатству других людей. В противном случае его ждет депрессия по поводу большой удачи у знакомых или близких людей.

Золото на прилавке ювелирного говорит человеку, что его ждут большие возможности. Примечательно, что представительницам женского пола такой сон говорит о переменах в личной жизни. Молодым девушкам он обещает замужество, а уже замужним – развод и новую любовь.

А вот обвешивать себя золотыми украшениями и купаться в золоте, подобно персонажем мультфильмов, сулит неприятности. Сновидцу следует опасаться болезней, появления завистников и попыткам недоброжелателей отомстить за успехи.