К чему снится авиакатастрофа

Во сне людей нередко посещают видения страшных трагедий. Сон о страшной авиакатастрофе неизменно заставляет человека проснуться в холодном поту. Однако что это значит на самом деле? Dni.Ru заглянули в разные сонники, чтобы узнать толкование подобного сна.

Большинство толкователей сходятся во мнении – авиакатастрофа, увиденная во сне, не предвещает ничего хорошего. Впрочем, готовиться к реальному повторению трагедии все же не стоит. Скорее всего речь идет о воплощенных в столь пугающую форму внутренних переживаниях.

Психологи советуют заглянуть внутрь себя и постараться отыскать неразрешенные душевные проблемы. Крушение во сне могут вызвать застарелые обиды или плохие мысли. Чтобы сбросить с себя этот тяжелый груз достаточно разобраться в противоречивых чувствах и простить своего обидчика.

Конфликт в корне снов об авиакатастрофах советует искать и Ванга. Она была уверена, что подобные сны часто видят склонные к противостоянию с окружающими люди. Чтобы избежать неприятных впечатлений ночью следует научиться лучше управлять собой.

Зигмунд Фрейд усматривал в в подобных снах свидетельство серьезных интимных проблем. Речь может идти не только о половом бессилии, но и о изменах или возникновении недопонимания со своей второй половинкой.

Сонник Миллера обстоятельно подошел к толкованию сновидения об авиакатастрофе и указывает, что во многом значение подобного видения будет зависеть от его обстоятельств и увиденных деталей. Так, если человек видел крушение, будучи внутри самолета, и смог уцелеть, то и в жизни ему удастся справиться со всеми проблемами, какими бы неразрешимыми они ни казались.

Если же катастрофа произошла на глазах сновидца, однако он выступал лишь как сторонний наблюдатель, то это значит, что в ближайшее время его ждет размеренная и спокойная жизнь. Увидеть жертв авиакатастрофы сулит в реальности встать перед непростым моральным выбором, к которому лучше приготовиться заранее.