К чему снится любовница

Сны часто становятся местом, в котором воплощаются человеческие ожидания и скрытые страхи. Порой ночные видения имеют непосредственную связь с реальностью. Dni.Ru разобрались, к чему стоит готовиться, если во сне вам явилась любовница мужа.

Большинство толкователей сновидений сходятся во мнении, что любовница мужа, которую во сне увидела женщина, вовсе не означает, что у него действительно кто-то есть на стороне. Тем не менее, это очень тревожный звоночек, указывающий на приближающийся разлад в семейных отношениях.

Сон, в котором женщина увидела доказательства неверности супруга, указывает на то, что где-то внутри ее на самом деле тревожат сомнения на счет его моногамности. Также это может быть подсознательной реакцией на отдаление супругов и угасание страсти между ними.

Впрочем, психологи считают, что такой сон не означает конца счастливого брака. В конце-концов, это лишь ночное видение, которое не доказывает, что самое страшное уже успело произойти. Наоборот, тревожный сон может подтолкнуть мужа и жену открыться друг другу и указать на проблему еще до того, как оба супруга осознали ее сами.

Кроме того, если во сне женщина, встретившись с любовницей мужа, хорошенько оттаскала ее за волосы и утвердила свое главенствующее положение, то велик шанс, что и в реальности она сможет вернуть доверие к мужу и построить с ним счастливый брак. А вот если любовница была беременной, то это может означать серьезное увлечение супруга на стороне. Однако в этом случае воспринимать фигуру любовницы буквально не стоит – возможно, речь идет о каком-либо тайном пристрасти вроде игромании, начинающейся любви к выпивке или более сильнодействующим веществам.

Существует и неожиданная трактовка сна с любовницей мужа. Такое толкование допускается в том случае, если женщина в видении застала супруга с новой возлюбленной, но конфликта не произошло – наоборот, все трое мило провели время за приятной беседой и совместным отдыхом. В этом случае фигуру второй женщины следует воспринимать как отражение самой сновидицы. Такой сон указывает на то, что все страхи жены об изменах мужа не имеют под собой реальной основы. Наоборот, он любит ее и только ее.

Не обошел своим вниманием такую щекотливую тему для сна и Зигмунд Фрейд. Он считает, что женщина, увидевшая подобное, сама подумывает об измене, а подобное ночное видение – это попытка заранее найти оправдание своему безнравственному поведению.