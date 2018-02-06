К чему снится гроб

По понятным причинам гроб вызывает у подавляющего большинства людей не самые приятные ассоциации. Сны же, где человеку привиделся этот предмет, могут и вовсе лишить его душевного покоя. Однако специалисты по толкованию ночных грез уверены, что бояться таких снов не следует.

Толкователи сновидений отмечают, что гроб не следует напрямую ассоциировать с похоронами. Чаще всего он символизирует окончание какого-либо периода. Поэтому увиденный во сне образ намекает не на опасности или скорую утрату, а на начало чего-то нового. Впрочем, многое тут зависит от конкретного сновидения.

Так, увидеть открытый пустой гроб во сне – добрый знак. Он указывает, что человека ждет долгая жизнь, за которую он успеет претворить в жизнь все свои грандиозные планы. Даже если сновидец уже не молод, открытый гроб ясно говорит ему – время покидать этот мир еще не пришло.

Даже увидеть в гробу покойника – не такой уж плохой знак. Однако человеку, который увидел во сне незнакомца, приготовленного к погребению, стоит воздержаться от новых начинаний. Если же взяться за что-то необходимо, то до этого рекомендуется привести в порядок все свои старые дела.

Закрытый гроб указывает, что человеку необходимо взять паузу, возможно – отпуск. Мрачный гроб обещает длительное пребывание в дурном расположении духа, а обшитый бархатом сулит радость, успех и удачу во всех делах.

Увидеть в гробу самого себя обещает скорое разрешение всех проблем. Лежащий в гробу друг указывает на то, что вскоре этот человек укрепит свое материальное благополучие. А вот покойник, восставший из гроба, всего лишь указывает на скорый приход гостя.

Ванга была уверена, что увиденный во сне гроб намекает человеку, что ему пора сменить свой образ жизни. Пустой гроб указывает на душевную тоску. А вот забивать гвозди в его крышку – значит преодолеть свои слабости.