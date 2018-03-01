К чему снится крыса

Так сложилось, что крысы и мыши редко вызывают у человека симпатию. Поэтому люди часто задумываются, что значит увидеть этих грызунов в своем сне. Многое зависит от небольших деталей ночного видения.

Одно из основных значений, которое приписывает человеческий мозг крысе, ассоциирует этого зверька со шпионом, тайным соглядатаем, мошенником или преступником. В таком случае человеку стоит опасаться появления в своем окружении нечистого на руку дельца, способного не только навредить какому-то делу, но и серьезно подставить тех, кто с ним рядом.

Кроме того. появление во сне крысы указывает на возможность скорых несправедливых обвинений, грязных слухов и других серьезных ударов по репутации сновидца. Если крыс во сне было много, то это символизирует приближающуюся опасность.

Белая ручная или лабораторная крыса, увиденная во сне, показывает человеку, что кто-то из его ближайшего окружения не слишком старается следовать общественным нормам морали или ведет темную игру. Если же с таким грызуном ассоциирует себя сам сновидец, то ему стоит ждать скорого успеха в своих начинаниях.

Зигмунд Фрейд считал крысу символом страха человека перед сексом или возможной сексуальной агрессии. Впрочем, нестандартное поведение в интимной сфере, был уверен психоаналитик, является как раз следствием некоей робости перед этим явлением.

Сонник Милера транслирует более традиционный взгляд на образ крысы. Там говорится, что подобный сон символизирует приближение интриг на работе. Если крысу во сне удалось поймать, то и со сплетниками в реальности получится справиться. А вот убить крысу – не просто одолеть недоброжелателей, но сделать это в открытой схватке.

Ванга также считала, что к хорошим снам с крысами можно отнести только те, где грызуна удалось поймать и расправиться с ним. А вот Нострадамус был более снисходителен к грызунам и видел в них символ удачи или же хорошей наследственности. Хотя и он не обошелся без предостережения – если крыса во сне копалась в кладовке, то сновидцу стоит готовиться к тяжелым временам и даже, быть может, голоду.