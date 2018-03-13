Как разбогатеть во сне

Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что при помощи настроя можно не только улучшить свое здоровье и приобрести уверенность в своих силах, но стабилизировать свое финансовое благосостояние.

Это вовсе не значит, что если произнести перед сном некий чудодейственный настрой, то поутру можно проснуться в шуршащей куче денежных купюр. Нет, никто не отменяет необходимости действовать и работать ради достатка и финансового благополучия. Но настрои помогут вам осознать необходимость перемен, почувствовать уверенность в себе. Согласитесь, ведь очень часто именно нерешительность и комплексы мешают нам, например, сменить работу и наконец достичь того уровня, которого мы по-настоящему достойны.

Была даже разработана любопытная методика – запись настроя на финансовое благополучие на магнитофон, плеер или диктофон и программирование воспроизведения ночью через равные промежутки времени. То есть вы прослушиваете настрой, не просыпаясь. Это дает ошеломительный эффект. Ваше подсознание работает, не испытывая давления со стороны сознания и внешнего мира. В итоге любой из нас может настроиться во сне на богатство.

Алгоритм такого настроя ничем не отличается от алгоритма любого другого настроя – например, на физическое здоровье. Во время сна происходит, говоря компьютерным языком, загрузка необходимых в реальности действий из бессознательного в сознание. И проснувшийся пациент уже знает, что делать дальше – буквально начинает действовать в нужном направлении согласно тем указаниям, которые были получены во сне. Только важно помнить, что прямых указаний, точного руководства к действию не будет – к вам в сон не придет дядя и не скажет: делай то-то и то-то. Сон подспудно настроит вас на то, что конкретно надо будет делать, избегая при этом однозначных указаний и рекомендаций. Просто, когда вы проснетесь после настроя, сами начнете действовать так, как было вам задано вашим же подсознанием в процессе сна.

Кто-то может усомниться в подлинности методики такого рода: дескать, как это вообще можно, чтобы через сон влиять на материальное благополучие, на деньги? И некоторые сотрудники Института практической сомнолотии поначалу не предполагали у настроев на сны таких возможностей; иные весьма скептически высказывались относительно возможных результатов таких настроев. Но скепсис и неверие были посрамлены результатами экспериментов, которые все желающие могли видеть своими глазами.

Для полноценного и многогранного настроя вам понадобится диктофон с функцией воспроизведения. Принципиально важно, чтобы в вашем образце аудиотехники была такая опция, которая без труда позволяла бы автоматически воспроизводить запись в установленное время. Нужно это для того, чтобы вы могли перед сном установить сразу несколько следующих воспроизведении своего настроя с периодом повторения раз в полтора часа.

Дело в том, что существует несколько так называемых фаз сна, которые последовательно сменяют друг друга. Воспроизведение настроя должно совпадать с этим процессом – он у большинства людей более или менее одинаков. Вот поэтому отрезок в полтора часа, как показывают наблюдения и эксперименты, является тем оптимальным временным периодом, который с полным правом может быть признан универсальным, то есть подходящим практически для каждого человека, независимо от его пола, возраста и темперамента.

Таким образом, ложась спать в двенадцать часов ночи, вы ставите первое воспроизведение настроя в вашем плеере на пятнадцать минут первого, следующее – на без пятнадцати два, третье – на пятнадцать минут четвертого, четвертое – на без пятнадцати пять, пятое – на пятнадцать минут седьмого. Пяти воспроизведений настроя за одну ночь будет достаточно.

Если вы будете строго следовать приведенному графику, то настрои, составленные и озвученные вами, без всякого труда перейдут в подсознание, чтобы сформировать в процессе сна программу ваших будущих действий по достижению материального благополучия.

Лучше начать с утверждений "Я уверенный в себе человек", "Мне предлагают повышение. Я руковожу крупным отделом", "Моя зарплата повышается..." и так далее.

Важным момент – воспроизведение звука ночью не должно быть громким. Поставьте диктофон на прикроватную тумбу и выставьте уровень звука, равный обычному шепоту. Этого вполне достаточно.

В статье использован отрывок из книги "Большой сонник Миллера с комментариями и дополнениями Рушеля Блаво".

