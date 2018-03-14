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Сонник

К чему снится покойник

Фото:pixabay.com
Довольно-таки часто во сне можно встречать родных или просто знакомых, которые ушли от нас в мир иной. Встречи с ними могут нести разный смысл: иногда решение психологических проблем, а порой какое-либо предупреждение.
прочитано 906 раз

Многие опасаются подобных встреч, думая, что "за ними пришли", однако это далеко не так. Крайне редко покойники приходят чтобы позвать за собой, чаще скорее наоборот — помочь прожить счастливую и долгую жизнь. Сны с мертвецами принято трактовать как предупреждение. Если вас навестил покойный отец, и вы беседуете с ним – вас ждет неудачное событие. Будьте осторожны в контактах: в окружении есть враги. Приснилась покойная мать – это сигнал о грядущей болезни и о том, что следует быть сдержанней и не проявлять к людям злобу.

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Видеть в сновидении брата или друга, которого нет в живых, означает, что кто-то нуждается в вашей помощи. А на вопрос о том, к чему снится умерший человек, ведущий с вами диалог, сонник отвечает, что покойник ждет от вас важные слова, которые могут предотвратить предстоящую беду. В случае если покойный во время вашего сновидения выглядит живым и счастливым, то это значит, что кто-то плохо на вас влияет, и вы рискуете понести серьезные убытки.

Фрейд полагал, что если во сне к вам приходит усопший, то это сновидение является пророчащим.  Это символизирует предупреждение или пожелания. Такие сны требуют тщательного анализа – необходимо прислушаться к сказанному мертвецом. Ванга же считала, что если пришедший покойник во сне болен, скоро вы столкнетесь с несправедливостью. Множество умерших людей предвещает эпидемию или страшную глобальную катастрофу. Приснился покойный друг – ждите перемен, а также прислушайтесь к нему. Возможно, он вас предупреждает о чем-то важном.

По соннику Мишеля Нострадамуса обнимать и трогать усопшего – пытаться перехитрить страхи, а также избавиться от них наяву. Если покойник будет звать вас с собой – не идите, иначе тяжело заболеете и погрузитесь в затяжную депрессию.  Мертвец, который сетует на свое беспокойство, на самом деле пытается донести до вас, что ему нет покоя на том свете. Обнаженный покойник символизирует полное упокоение души.

Автор: Михаил Вштанов14 марта 2018, 21:32

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