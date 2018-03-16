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Сонник

К чему снится кино

Современный сонник весьма необычно толкует, к чему снится кинолента. Сюжет фильма, который довелось видеть во сне, играет решающую роль. 
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Ряд толкователей убеждены, что в действительности вероятны схожие с деталями привидевшегося кино события. Однако существуют сторонники противоположного мнения, которые считают: все, что приснилось в фильме, никогда не произойдет наяву. Самое распространенное предсказание полагает: когда случается видеть кино во сне, в реальности представится возможность продемонстрировать лучшие качества. Это окажется как раз тот случай, когда доброта и отзывчивость будут по достоинству оценены и вознаграждены.

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Сонник Миллера предостерегает: если приснился фильм, то высока вероятность утратить связь с реальностью и принять желаемое за действительное. Также предлагается еще одна версия толкования, к чему снится поход в кино: вероятно, сновидец устал от однообразия повседневной жизни и нуждается в ярких впечатлениях. Сюжет, который довелось видеть на экране во сне, подскажет, как это осуществить. Сонник напоминает, что кинематограф – это всегда параллельная, несуществующая реальность. Иными словами, это обман. Именно поэтому его и следует опасаться в первую очередь.

По соннику Лоффа в трактовке сновидения важно обратить внимание на то, с кем вы смотрите фильм и какой. Скорее всего, вы пытаетесь решить проблему с вашими отношениями. Попытайтесь вспомнить какие-либо кадры из фильма. Даже если вы видите на экране полный абсурд, то имейте в виду, что ваше подсознание выбрало именно такой путь развития событий. Возможно, вы находитесь в поиске чего–то, что сделает вашу жизнь менее рутинной. Подумайте, соотносятся ли как–то события из фильма с вашей реальной жизнью? Если в сновидении вы смотрите кино в гордом одиночестве, то знайте, что и наяву вам придется рассчитывать лишь на собственные силы и полагаться исключительно на себя.

Автор: Михаил Вштанов16 марта 2018, 19:26

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