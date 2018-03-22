К чему снится покойная бабушка

Умершая бабушка во сне – очень важный знак, на который стоит обратить внимание. Чтобы выяснить, к чему она снится, следует постараться тщательно и до малейших деталей вспомнить диалог с покойницей, а также собственные ощущения во сне.

Обычно умершие родственники приходят в сновидениях с целью предупредить о чем-то или указать на что-то важное, что мы могли упустить из виду. Тем, кому привиделись покойные бабушка или дедушка, сонники рекомендуют обратить особое внимание на это сновидение, поскольку в нем содержится зашифрованная информация, которая, скорее всего, касается родных.

Действия, жесты, слова покойницы – все это имеет смысл, который нужно суметь правильно "прочитать" и трактовать. Если усопшая снится часто, то это говорит о том, что следует помянуть ее. Сделать это очень легко – просто угостите соседей, коллег или просто знакомых людей конфетами или любыми другими сладостями, которые при жизни любила бабушка, попросив их помянуть родственницу.

Сновидение, в котором довелось видеть бабушку мертвой, ни в коем случае не предвещает смерть, а скорее наоборот – сулит долгую и счастливую жизнь. Как правило, сонник трактует подобный знак как подсознательную тревогу за родственницу. Вероятно, наяву старушка приболела, и ваши страхи проявились в подсознании.

По соннику женщине такой образ говорит о том, что в прошлом она совершила роковую ошибку, за которую в скором времени ей придется поплатиться собственным счастьем. Крайне неблагоприятным считается сон, в котором умершая бабушка ожила на глазах сновидца. Это предупреждает о грядущих несчастьях, которые могут проявиться в чужих интригах и злословии.