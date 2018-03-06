Увидеть свою собственную смерть во сне – свидетельство того, что вы будете жить еще долго. Смерть мамы – для женщины такой сон означает начало нового этапа в ее жизни. Это может быть как свадьба, так и беременность или смена работы. Мужчине смерть матери во сне не предвещает серьезных перемен в жизни. Смерть отца – сон говорит о том, что ваш папа проживет долгую и счастливую жизнь.

Оказаться во сне похороненным заживо – довольно шокирующее зрелище, однако такое сновидение является серьезным предупреждением: вы можете навредить самому себе из-за чрезмерных желаний. Если приснилось, что умирает очень важная для мира персона, этот сон пророчит смуту и беспокойство по всему свету. Смерть родного человека указывает на освобождение от самокопаний и угрызений совести. Также данное сновидение может быть вызвано опасением сновидца за жизнь и здоровье дорогих ему людей.

Большим потрясением может оказаться сон, в котором вам привиделась гибель ребенка. Такое ужасающее сновидение на самом деле говорит о том, что вы испытываете слишком много страхов в жизни, причем безосновательно. Задумайтесь, что вам следует объективнее воспринимать действительность.

Также любопытно, к чему снится смерть любимого человека перед свадьбой: это крайне неприятный сон, но позитивный знак. Он обещает счастье в семейной жизни и прочные отношения, наполненные взаимопониманием.

Безусловно, "смертельные" сновидения способны напугать любого – они всегда странные, а иногда и жуткие. Однако, понимая, к чему снится тот или иной близкий человек, можно перестать накручивать и пугать самого себя и начать адекватно оценивать реальное положение вещей.