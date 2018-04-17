К чему снятся цветы

Подаренный по случаю торжества или просто увиденный на витрине магазина красивый букет цветов всегда вызывает только положительные эмоции. Но появление такого символа во сне – не всегда к добру.



По женскому соннику, яркий цветущий сад предвещает молодым девушкам великолепное романтическое свидание с поклонником, который в будущем может стать законным супругом. Для замужней барышни такое явление во сне является предвестием удачной покупки или получения удовольствия от какого-либо торжества.

Букеты живых цветов во сне – неоднозначный символ. Такое изобилие красоты сулит сновидцу печаль и уныние. Если цветочки вялые, безжизненные, то это может означать разочарования или печальное окончание отношений. Для мужчины такая картинка во сне трактуется сонником как грядущая череда неудач в любовных делах и даже возможное снижение либидо.

По теории психоанализа, видеть во сне живые цветы – это символ свежести, а также появления новых чувств и эмоций. Часто такое сновидение интерпретируется сонником Фрейда как новые любовные связи, не лишенные нежности и ласки.

По соннику Лоффа, красивые растения – добрый знак. Вообще, их можно отнести к универсальному образу очарования и красоты. Сновидец сможет ежедневно получать хотя бы каплю радости, которая скрасит все недостатки прошедшего дня.

Принадлежность цветов к определенному сорту также играет в трактовке сновидения не последнюю роль. К примеру, розы могут быть отражением вашей духовной боли по поводу предательства, если вы оцарапали о них руку.

Ромашки, в свою очередь, предвещают счастье и уют в семье. Хризантемы – символ гордыни, и именно из-за нее вы можете потерять истинную любовь.

