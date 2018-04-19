К чему снится беременность

Ожидание ребенка для женщины – самый волнительный момент в жизни. Иногда из-за внутренних переживаний представительница прекрасного пола видит во сне беременность и живот в самых различных вариациях. Чтобы правильно истолковать такой сюжет, нужно обратиться к сонникам.



Разные толкователи могут интерпретировать сновидение о беременности и животе с противоположных сторон. Кому из них доверять – решать только вам.

Если сновидица только-только дождалась двух заветных полосок на тесте и во сне видит себя в положении, то сонник предсказывает, что скорее всего у нее будет двойня. Интересна трактовка ситуации, при которой женщина, у которой подтверждена беременность, своего живота в сновидении не обнаружила. Будущая мамочка может не сомневаться, что обозначает такой сюжет. Ее роды пройдут очень благополучно и легко.

Бывает и так, что не ждущая ребенка девушка оказывается во сне в положении. По толкованию большинства сонников, это благоприятный знак. Однако часто он омрачен завистью и сплетнями со стороны недоброжелателей.

Если замужняя особа в реальности длительное время пытается завести чадо и видит заветный животик во сне, то предсказания будущего для нее очень хороши. Такая картинка предвещает ей новости о долгожданном зачатии.

Женатый мужчина, которому привиделась супруга в интересном положении, наяву имеет все шансы стать отцом в ближайшем будущем. А если он еще и трогает животик своей жены, чувствуя толчки малыша, то в жизни счастливчика ожидают перемены к лучшему.

Когда парень видит во сне свою беременность – такой символ для него может обернуться не самым лучшим образом. Скорее всего, партнерша загнала его "под каблук", манипулирует избранником и заставляет выполнять не мужские обязанности.