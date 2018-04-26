Половина россиян видят вещие сны

Аналитики из развлекательной социальной сети "Фотострана" провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли сны наших соотечественников.

Аналитики опросили 11 тысяч респондентов. Так, 48% добровольцев подчеркнули: иногда то, что происходит во сне, повторяется в точности наяву. "Часто у меня случается дежавю, однако я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства", – поделилась участница исследования Светлана.

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А 35% опрошенных не верят, что сны могут претворяться в жизнь. Напротив, они считают, что реальные события провоцируют сценарии сновидений.

В свою очередь 11% респондентов подметили, что часто сбываются толкования сонников. Оставшиеся сообщили, что вовсе не видят снов по ночам.