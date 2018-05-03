К чему снится конец света
Привидевшийся апокалипсис сонник трактует как сигнал о важных, волнительных, порой трагичных явлениях в реальной жизни. Зачастую такому сну предшествует разрыв отношений со второй половинкой или гибель близкого человека.
Однако существуют и положительные объяснения такого сюжета. По соннику Миллера конец света, увиденный со стороны, считается предвестием достатка и покоя. При этом если вы пострадали из-за катаклизмов или погибли, то сон предупреждает о неудачах на работе и материальных потерях.
В частности, апокалипсис из-за наводнения пророчит удачное морское или речное путешествие. Если же поток воды захлестнул вас и понес за собой, то наяву будет тяжело сдвинуть дела с мертвой точки из-за непредвиденных преград.
Конец света в результате взрыва – сон к обману или разочарованию поведением окружающих. Если вас изувечило пламенем или отбросило взрывной волной, сонник предупреждает о неудачах в бизнесе, а также незаслуженном обвинении в распускании сплетен и слухов.
Стоит отметить, что во многих сонниках толкование конца света сильно отличается в зависимости от пола человека, увидевшего сон. Мужчине толкователи традиционно сулят крупные финансовые трудности. Женщине – рождение долгожданных детей или внуков.
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