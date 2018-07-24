Ученые назвали предназначение снов

В университета в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.



В университета в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.



Ученые собрали для эксперимента 20 студентов, которые запоминали сны и могли детально рассказать о них. Молодые люди записывали в дневники все события, произошедшие в течение дня, а также озвучивали пришедшие на ум мысли. То же самое они делали и утром, описывая ночные сновидения.

В итоге исследователи установили, что произошедшие днем события и озвученные мысли имели определенные ключевые слова и образы. Это потом воспроизводилось и во сне с большей или меньшей схожестью. Наибольшее количество совпадений и аналогий можно было увидеть в записях тех студентов, которые подробно вели дневник. Взаимосвязь между дневным опытом и сном была ярко выражена. Исследование было опубликовано в научном издании Social Cognitive and Affective.

Ранее специалисты выяснили, что сны могут указывать и на физические болезни. И тут в первую очередь стоит обратить внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений. Детали же сновидения подскажут, о какой проблеме в теле сигнализирует мозг. По мнению ученых, это может пригодиться при диагностике болезней.