К чему снится комета
В давние времена люди не привыкли ждать от окружающего мира подарков, поэтому большинство знамений толковались ими как дурные. Солнечное затмение, кровавая луна, звездопад или комета в небе – все это для любителя поглазеть на ночное небо было не только красивым зрелищем, но и предупреждением о наступающих бедах.
Примечательно, что в отношении кометы подобный подход частично оправдан. Все дело в веществах, находящихся в хвосте кометы. Из чего именно состоит газо-пылевое облако, которое солнце сдувает с твердого ядра, заранее никто определить не может. А в некоторых случаях кометы задевают своими хвостами землю, что приводит к эпидемиям и другим бедствиям.
Как бы то ни было, несмотря на свою редкость и небывалую красоту, за кометами окончательно закрепилась дурная слава. Поэтому и большинство сонников трактуют их как плохой знак. Чего стоит ждать человеку, который во сне увидел в небе комету? Плохих известий, тяжких испытаний, утрату близких, страданий и несчастий.
Впрочем, в некоторых случаях, осторожно отмечают толкователи сновидений, комета может предупреждать не только об испытаниях, но и о бурном духовном, творческом, профессиональном или каком-либо другом росте. Кроме того, возможно, что сновидец через какое-то время сам ощутит себя на месте планеты, мимо которой пролетит комета – познакомится с ярким интересным человеком, выводящим жизнь за привычные рамки, но будет вынужден вскоре с ним расстаться.
Певица переживает утрату
Певицу попросили вернуть гонорар
Мужчина открыл неизвестные публике черты писателя
Ведущие снова схлестнулись в Сети