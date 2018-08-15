К чему снится комета

Едва люди научились пользоваться орудиями труда, а освободившееся время тратить на развитие способности абстрактно мыслить, как они обратили внимание на небо. И в движениях облаков, солнца, луны и звезд древний человек пытался увидеть какой-то знак, послание или сигнал, дающий подсказку, приободряющий или же, наоборот, предостерегающий. Не могли люди не наделить особыми свойствами и комету. Поэтому и во сны к человеку она приходит не просто так.

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