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Спорт

Заклятый враг Плющенко с треском провалил отбор к Олимпиаде

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Тренер трехкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна Инна Гончаренко заявила, что спортсмен не будет выступать на чемпионате страны. Он добровольно снялся перед произвольной программой. 
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По итогам короткой программы Ковтун набрал 64,72 балла и занимал 16-е место. По словам его тренера, он добровольно принял решение отказаться от участия в чемпионате России по фигурному катанию, который является отборочным турниром к чемпионату Европы, по результатам которого определится состав сборной на Олимпиаду-2018.

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Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Таким образом, 22-летний фигурист потерял шансы выступить на Играх. Тренер подчеркнула, что Ковтун должен сам определиться с планами на продолжение нынешнего сезона. Как утверждает Ирина Гончаренко, травма спины, из-за которой спортсмен не смог достаточно хорошо подготовиться к сезону, все еще его беспокоит.

"Иллюзий у меня не было, но Максим очень хотел попробовать стартовать", – цитирует "Р-Спорт" тренера. "На мой взгляд, сейчас ему надо успокоиться и определиться с дальнейшими планами, а то получается какая-то дерготня", – заключила она. Сейчас главное для фигуриста – вылечить спину. Отметим, в нынешнем сезоне Ковтун из-за травм выступил лишь на этапе Гран-при в Америке, где снялся после короткой программы.

Спортсмен извинился перед поклонниками. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram. "Хочу извиниться перед всеми болельщиками, перед всеми людьми, которые вкладывали в меня, двигали меня. Я очень благодарен и болельщикам, и тренерам, с которыми я работал и работаю. Спасибо большое", – цитирует Ковтуна URA.RU

Что касается отношений со звездой российского фигурного катания Евгением Плющенко, то стоит отметить, что спортсмены давно недолюбливают друг друга. Начался конфликт еще в 2013 году, когда Ковтун выиграл чемпионат России, опередив соперника, и должен был выступить в Сочи-2014.

Впоследствии Федерация фигурного катания позволила Плющенко исполнить контрольный прокат, по итогам которого он получил место в сборной России на Олимпиаде. Фигурист помог выиграть золото в командных соревнованиях, при этом снявшись с индивидуальных перед короткой программой.

После этого спортсмены неоднократно друг друга всячески больно "кололи". Так, Плющенко заявлял, что недоволен мастерством Ковтуна, что спортсмен уже не первый год выступает неудачно. Он был уверен, что оппонент опозорится на Олимпиаде-2018. 

Автор: Людмила Фоканова22 декабря 2017, 11:40
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Плющенко объявил о завершении карьеры

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