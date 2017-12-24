Олимпийский чемпион высказался о предателе России

Всего полтора месяца остается до открытия XXIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Но, к сожалению, наши спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под российским флагом. Чемпион России, Европы, Мира и Олимпийских Игр среди полицейских по Дзюдо Алексей Леденев прокомментировал это известие.

"Много слов уже было сказано об этом и много позиций услышано, – говорит Леденев. – Но меня удивила точка зрения Петра Толстого (депутат высказался на трибуне Федерального Собрания относительно бойкота Олимпиады-2018 в Южной Корее, а также о том, стоит ехать российским спортсменам под нейтральным флагом – Прим. ред.). Депутат сказал, что не понимает, как спортсмены будут представлять страну без флага и гимна. Для меня же тут никаких противоречий нет".

Олимпийцы непременно должны ехать в Пхенчхан, пусть даже под нейтральным флагом и побеждать, несмотря ни на что, доказывать, что Россия – страна великих атлетов, – продолжает Леденев. – Другое дело, что готовиться к этим событиям надо было еще два года назад, когда началась возня вокруг спорта, создавать антидопинговые комиссии и выстраивать стратегию, чтобы не оказаться в сегодняшней ситуации".

"Я поддерживаю Григория Родченкова (экс-глава Московской антидопинговой лаборатории – Прим. ред.), который предложил МОК освободить от наказания чистых спортсменов, – уверяет дзюдоист, – тех из них, которые не были замечены в употреблении допинга".

Напомним, что проблемы у российских спортсменов начались после заявления Родченкова об употреблении допинга медалистами. Он утверждал, что лично изобрел препарат для российских спортсменов, а чтобы спасти их от разоблачения, устраивались спецоперации по замене мочи. На родине его считают предателем, поэтому сегодня Родченков живет в Америке. По неофициальным данным, ему предложили работу в лаборатории Лос-Анджелеса.